الأخبار العالمية

الجيش النيجيري يقتل العشرات من أفراد العصابات

جنود من الجيش النيجيري (أرشيفية)
11 أغسطس 2025 17:41

قتل الجيش النيجيري أكثر من 100 عنصر من عصابة إجرامية في هجوم جوي وبري، بحسب تقرير لمراقبة النزاع صدر لصالح الأمم المتحدة واطلعت عليه وسائل إعلام اليوم الاثنين.
ترهب عصابات مسلّحة، يسمي السكان عناصرها "قطاع طرق"، سكان شمال غرب ووسط نيجيريا منذ سنوات، إذ تهاجم قرى وتخطف سكانا مقابل فديات وتحرق المنازل بعد نهبها.
وجاء في التقرير أن العملية العسكرية أطلقت في ولاية زمفرة (شمال غرب) "في الساعات الأولى" من صباح الأحد في منطقة "بوكويوم" الحكومية المحلية حيث قصفت مقاتلات بالتنسيق مع قوات برية تجمّعا لأكثر من 400 من قطاع الطرق في معسكرهم في غابة "ماكاكاري".
ورجّح التقرير أن يكون الهجوم العسكري جاء ردا على "عمليات قطع طرق متتالية، وخصوصا عمليات خطف، في الولاية خلال الشهر الماضي".
وشهدت قرية "أبادكا" في "بوكويوم" هجوما نفّذه قطاع طرق، الجمعة، خطف فيه سكان وقتل 13 عنصر أمن.
وذكر التقرير أن قطاع الطرق كانوا يخططون لمهاجمة قرية زراعية عندما "نصبت قوات جوية وبريّة كمينا ضد معسكر قطاع الطرق.. وقتلت أكثر من مئة" منهم.
تعود جذور أزمة "قطاع الطرق" في نيجيريا إلى النزاع على الأراضي وحقوق المياه بين مربي الماشية والمزارعين، لكنها تحوّلت إلى جريمة منظمة إذ باتت العصابات تستهدف المجتمعات الريفية النائية.

المصدر: رويترز
