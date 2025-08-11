ولي العهد السعودي وملك الأردن يستعرضان أوضاع الساحتين العربية والإسلامية

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين".

بدورها، قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن اللقاء، الذي عقد في قصر نيوم، تناول "العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية. كما تم بحث أبرز المستجدات بالمنطقة، وعلى رأسها التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية".