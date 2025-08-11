الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ولي العهد السعودي وملك الأردن يستعرضان أوضاع الساحتين العربية والإسلامية

ولي العهد السعودي وملك الأردن يستعرضان أوضاع الساحتين العربية والإسلامية
11 أغسطس 2025 18:00

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين".
بدورها، قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن اللقاء، الذي عقد في قصر نيوم، تناول "العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية. كما تم بحث أبرز المستجدات بالمنطقة، وعلى رأسها التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية".

أخبار ذات صلة
ولي عهد السعودية ورئيس وزراء الكويت يستعرضان التعاون الثنائي
المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
الملك عبد الله الثاني
مستجدات الساحة العربية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية ويعتمد منحة العيش اللائق للأسر
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية ويعتمد منحة العيش اللائق للأسر
اليوم 17:08
رئيس لبنان يستقبل وفد إحدى الجمعيات
الأخبار العالمية
رئيس لبنان: مسيرة الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها
اليوم 18:15
ولي العهد السعودي وملك الأردن يستعرضان أوضاع الساحتين العربية والإسلامية
الأخبار العالمية
ولي العهد السعودي وملك الأردن يستعرضان أوضاع الساحتين العربية والإسلامية
اليوم 18:00
جنود من الجيش النيجيري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش النيجيري يقتل العشرات من أفراد العصابات
اليوم 17:41
إيفرتون يستعير جريليش من مانشستر سيتي
الرياضة
إيفرتون يستعير جريليش من مانشستر سيتي
اليوم 17:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©