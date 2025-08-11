كولومبيا: وفاة مرشح رئاسي بعد شهرين من إطلاق النار عليه

توفي ميغيل أوريبي تورباي السناتور المحافظ والمرشح الرئاسي في كولومبيا، اليوم الاثنين، بعد أكثر من شهرين من إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في غرب العاصمة بوغوتا.

وأكدت ماريا كلوديا تارازونا، زوجة أوريبي تورباي، وفاته صباح اليوم الاثنين.

وقال مستشفى "سانتا في" في بوغوتا اليوم إن أوريبي تورباي عانى من نزيف في المخ في الأيام الأخيرة، بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية إثر محاولة اغتياله.

كان أوريبي تورباي قد أصيب بجروح خطيرة في السابع من يونيو الماضي، خلال تجمع انتخابي في عاصمة البلاد، حيث أصيب بأعيرة نارية في الرأس والساق، وخضع لعملية جراحية طارئة وظل في العناية المركزة حتى وفاته.

كان السياسي المحافظ يقوم بحملة للحصول على ترشيح حزب المركز الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وذكر منشور، على صفحة الحزب على موقع "اكس"، أن "كولومبيا في حالة حداد".

وكتبت زوجته كلوديا تارازونا على تطبيق إنستجرام "لترقد في سلام يا حب حياتي. سأقوم برعاية أطفالنا".

واعتقل العديد من المشتبه بهم بعد الهجوم، ومن بينهم مراهق (15 عاما) يعتقد أنه أطلق النار على أوريبي. ولا تزال خلفية الجريمة غير واضحة.

وقال مكتب المدعي العام إن العقل المدبر المزعوم للهجوم يقود مجموعة من القتلة المستأجرين ويتردد أن له صلات مع مجموعات منشقة من تنظيم يساري متطرف.