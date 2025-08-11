ألمانيا: مباحثات بمشاركة ترامب والأوروبيين وكييف

أعلن شتيفان كورنيليوس المتحدث باسم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشارك إلى جانب قادة أبرز الدول الأوروبية وأوكرانيا، إضافة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، بعد غد الأربعاء، في "اجتماع افتراضي" يتناول ملف أوكرانيا، قبل يومين من اجتماع مقرر بين الرئيسين الأميركي ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وقال كورنيليوس، في بيان، إن هذه "المباحثات"، التي ستتم بمبادرة من ألمانيا، ستتناول "التحضير لمفاوضات سلام محتملة" والقضايا "المتصلة بأراض تتم المطالبة بها وبالضمانات الأمنية"، فضلا عن "خطوات إضافية" يمكن اتخاذها "لممارسة ضغط على روسيا".

وطالبت كييف والأوروبيون بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة ترامب وبوتين بشأن الأزمة في أوكرانيا التي أعلن عن انعقادها في ألاسكا الجمعة المقبل.