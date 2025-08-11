الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب يتحدث عن توقعاته من قمته المرتقبة مع بوتين

11 أغسطس 2025 20:13

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على قمته المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في ولاية ألاسكا بشأن سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا
وقال ترامب إنه يتوقع عقد اجتماع "بناء" مع بوتين.
وأكد الرئيس الأميركي أن الاجتماعه سيكون هدفه حث روسيا على إنهاء الأزمة المستمرة من فبراير 2022. ف
وأضاف ترامب لصحفيين "سأتحدث إلى فلاديمير بوتين، وسأخبره بضرورة إنهاء هذه الحرب"، مؤكدا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ينضم إلى اجتماع بين الزعيمين في المستقبل.
كما أعرب الرئيس الأميركي عن "انزعاجه" من رفض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التنازل عن أراضٍ لروسيا في إطار اتفاق من شأنه إنهاء النزاع.

المصدر: وكالات
