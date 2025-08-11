تركيا تجلي المئات مع استمرار مكافحة حرائق غابات

قالت السلطات في محافظة "جنق قلعة" التركية ووسائل إعلام، اليوم الاثنين، إن رجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات أججتها رياح قوية في المحافظة، وتم إجلاء مئات السكان كإجراء احترازي.

وقال المحافظ عمر تورامان، في منشور على منصة "إكس"، إن طائرات وطائرات هليكوبتر ومركبات وحوالي 700 فرد يكافحون الحرائق في المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد.

وأطلقت السلطات عمليات إجلاء احترازية في المناطق المعرضة للخطر، ومن بينها حرم جامعي ومنطقة عسكرية ومناطق سكنية، ودعت السكان إلى تجنب السفر غير الضروري حتى تخلو الطرق من حركة المرور أمام سيارات الطوارئ.

وأغلقت السلطات مطار المدينة ومضيق الدردنيل وجزءا من الطريق السريع بسبب الحرائق. وأظهرت لقطات من التلفزيون المحلي أعمدة دخان ضخمة تتصاعد فوق التلال.

وأظهرت لقطات من وكالة "الأناضول" للأنباء مركبات شرطة ترش المياه لإطفاء الحرائق التي امتدت إلى بعض المباني السكنية في المنطقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية التركية إن درجات الحرارة في المنطقة وصلت إلى 33 درجة مئوية وبلغت سرعة الرياح 66 كيلومترا في الساعة.

وقال المحافظ إن نحو 50 شخصا تأثروا بالدخان وتلقوا العلاج في منشأة طبية قريبة وإن حالتهم ليست خطيرة.