الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا تجلي المئات مع استمرار مكافحة حرائق غابات

مروحية ترش الماء لمكافحة حرائق الغابات في تركيا
11 أغسطس 2025 20:57

قالت السلطات في محافظة "جنق قلعة" التركية ووسائل إعلام، اليوم الاثنين، إن رجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات أججتها رياح قوية في المحافظة، وتم إجلاء مئات السكان كإجراء احترازي.
وقال المحافظ عمر تورامان، في منشور على منصة "إكس"، إن طائرات وطائرات هليكوبتر ومركبات وحوالي 700 فرد يكافحون الحرائق في المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد.
وأطلقت السلطات عمليات إجلاء احترازية في المناطق المعرضة للخطر، ومن بينها حرم جامعي ومنطقة عسكرية ومناطق سكنية، ودعت السكان إلى تجنب السفر غير الضروري حتى تخلو الطرق من حركة المرور أمام سيارات الطوارئ.
وأغلقت السلطات مطار المدينة ومضيق الدردنيل وجزءا من الطريق السريع بسبب الحرائق. وأظهرت لقطات من التلفزيون المحلي أعمدة دخان ضخمة تتصاعد فوق التلال.
وأظهرت لقطات من وكالة "الأناضول" للأنباء مركبات شرطة ترش المياه لإطفاء الحرائق التي امتدت إلى بعض المباني السكنية في المنطقة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية التركية إن درجات الحرارة في المنطقة وصلت إلى 33 درجة مئوية وبلغت سرعة الرياح 66 كيلومترا في الساعة.
وقال المحافظ إن نحو 50 شخصا تأثروا بالدخان وتلقوا العلاج في منشأة طبية قريبة وإن حالتهم ليست خطيرة.

أخبار ذات صلة
زلزال تركيا يخلف قتيلاً ويتسبب في انهيار مبانٍ
معسكر اللاعبين المتميزين ينطلق في تركيا
المصدر: وكالات
تركيا
إجلاء
حرائق غابات
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
اليوم 16:49
«صيف الإمارات التشكيلي» ينطلق في رأس الخيمة
التعليم والمعرفة
«صيف الإمارات التشكيلي» ينطلق في رأس الخيمة
اليوم 22:45
الإصابات تضرب «الليجا»!
الرياضة
الإصابات تضرب «الليجا»!
اليوم 22:42
كريستال بالاس يخسر «الطعن» ضد الاستبعاد من الدوري الأوروبي
الرياضة
كريستال بالاس يخسر «الطعن» ضد الاستبعاد من الدوري الأوروبي
اليوم 22:34
قسم طوارئ
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يساعد في رعاية أكثر فعالية في الطوارئ
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©