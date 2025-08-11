الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

"عشرات الجرحى" بانفجار داخل مصنع للفحم في بنسلفانيا

فرق إطفاء تكافح حريق مصنع للفحم في بنسلفانيا
11 أغسطس 2025 23:13

وقع انفجار، اليوم الاثنين، في مصنع لإنتاج الفحم في بنسلفانيا، متسببا بسقوط "عشرات الجرحى"، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.
وكتب حاكم الولاية جوش شابيرو على منصة إكس "وقع انفجار هذا الصباح" في مصنع "كليرتون كوك ووركس" الذي تملكه شركة "يو اس ستيل" ويبعد حوالى 25 كلم من بيتسبورغ.
وعلى المنصة نفسها، كتب جون فيرتمان  السناتور عن الولاية، الذي توجه إلى مكان الحادث، إن "هناك عملية بحث وإنقاذ قائمة، عشرات الجرحى، وتقول الشرطة إن هناك مفقودا واحدا على الأقل".

وصرح ريتشارد لاتانزي رئيس بلدية المدينة لشبكة "سي بي اس" التلفزيونية أن هناك عددا كبيرا من الجرحى.
وأظهرت مقاطع مصورة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق أمام مبنى صناعي متضرر وسط سحابة كثيفة من الدخان الأبيض.
وذكرت وسائل إعلام أن أشخاصا لا يزالون تحت الأنقاض.
يقع المصنع على ضفاف بحيرة "مونونغاييلا"، وهو أكبر مصنع لانتاج الفحم في الولايات المتحدة.
ورفضت شركة "يو اس ستيل" الإدلاء بأي تعليق حتى الآن.

المصدر: وكالات
بنسلفانيا
انفجار
مصنع
