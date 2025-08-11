ترامب يمدد تعليق رسوم جمركية على الصين

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا لتمديد تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين.

سيسري تعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية لمدة 90 يوما، وفق ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي ان بي سي" التلفزيونية نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمّياه.

وكانت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم قد تبادلتا هذا العام فرض الرسوم الجمركية إلى أن تم التوصل إلى هدنة موقتة في مايو الماضي.

وكان من المقرر أن تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش، لكن إدارة ترامب كانت قد ألمحت إلى إمكانية تمديد الموعد النهائي.