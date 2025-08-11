الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيل ومفقودان بانفجار داخل مصنع في بنسلفانيا

فرق الإطفاء تطافح حريق المصنع في بنسلفانيا
12 أغسطس 2025 00:48

وقع انفجار، الاثنين، في مصنع لإنتاج الفحم في ولاية بنسلفانيا، متسببا بمقتل شخص وفقدان اثنين وسقوط عدد من الجرحى، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.
ووقع الانفجار في مصنع "كليرتون كوك ووركس" الذي تملكه شركة "يو اس ستيل" ويبعد حوالى 25 كلم من مدينة بيتسبورغ.
وقال جيمس مادالينسكي المتحدث باسم الشرطة في مقاطعة أليغيني "حتى الآن، يستطيع المسؤولون تأكيد حصول وفاة واحدة على صلة بهذا الحادث".
وأضاف "هناك شخصان في عداد المفقودين، وتلقى أفراد عديدون العلاج من إصابات، لكن وضع هؤلاء غير معروف حتى الساعة".
من جهته، أورد اندرو فالتون مسؤول العلاقات الإعلامية في شركة "يو اس ستيل" أنه في "قرابة الساعة 11,00 يوم الاثنين 11 أغسطس، وقع حادث في مصنع يو اس ستيل، وتحديدا على مستوى بطاريات الأفران. أرسلت فرق الطوارئ في شكل فوري إلى المكان".
وصرح ديفيد بوريت المدير العام للمجموعة "نتعاون في شكل وثيق مع السلطات المعنية للتحقيق في أسباب الحادث، وسنقدم معلومات محدثة إضافية ما إن تصبح متوافرة".
وأظهرت مقاطع مصورة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق أمام مبنى صناعي متضرر وسط سحابة كثيفة من الدخان الأبيض.
وذكرت وسائل إعلام أن أشخاصا لا يزالون تحت الأنقاض.
يقع المصنع على ضفاف بحيرة "مونونغاييلا"، وهو أكبر مصنع لإنتاج الفحم في الولايات المتحدة، ويعمل فيه نحو 1300 شخص.

أخبار ذات صلة
"عشرات الجرحى" بانفجار داخل مصنع للفحم في بنسلفانيا
الإمارات تتضامن مع لبنان وتعزّي في ضحايا انفجار داخل معسكر في صور
المصدر: وكالات
بنسيلفانيا
انفجار
مصنع
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
اليوم 16:49
جهود الإمارات تسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناة المتضررين في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل مشروع صيانة الآبار وتوفير المياه لأهالي غزة
12 أغسطس 2025
نازحون سودانيون في مخيم داخل تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان
12 أغسطس 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. توثيق 732 انتهاكاً حوثياً خلال شهرين
12 أغسطس 2025
مساعدات الإمارات تؤكد الالتزام الراسخ بمواصلة الدعم لأهالي القطاع (من ا لمصدر)
الأخبار العالمية
خبراء وباحثون لـ«الاتحاد»: الإمارات.. جهود إغاثية عاجلة لدعم سكان القطاع
12 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©