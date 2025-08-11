الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستوطنون إسرائيليون يقيمون بؤرة استيطانية شمال رام الله

أرشيفية
12 أغسطس 2025 01:22

رام الله (الاتحاد)

شرع مستوطنون إسرائيليون، أمس، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة «عطارة» شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت منظمة حقوقية مخصصة بالدفاع عن حقوق البدو، في بيان، إن «مجموعات من المستوطنين شرعت الاثنين بأعمال تجريف ووضع بيوت متنقلة على أراضي بلدة عطارة، تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة». وأوضحت المنظمة أن «هذه الأعمال تجري تحت حماية مشددة من القوات الإسرائيلية، التي وفرت الغطاء الأمني للمستوطنين ومنعت أصحاب الأراضي والسكان من الاقتراب أو محاولة التصدي لهم».
وأشارت إلى أن «إقامة البؤرة تمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، خاصة في المناطق الريفية والبدوية، وتشكل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تحظر جميع أشكال الاستيطان في الأراضي المحتلة».

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل مشروع صيانة الآبار وتوفير المياه لأهالي غزة
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان
مستوطنون
إسرائيل
فلسطين
الضفة الغربية
رام الله
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
اليوم 16:49
جهود الإمارات تسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناة المتضررين في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل مشروع صيانة الآبار وتوفير المياه لأهالي غزة
12 أغسطس 2025
نازحون سودانيون في مخيم داخل تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان
12 أغسطس 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. توثيق 732 انتهاكاً حوثياً خلال شهرين
12 أغسطس 2025
مساعدات الإمارات تؤكد الالتزام الراسخ بمواصلة الدعم لأهالي القطاع (من ا لمصدر)
الأخبار العالمية
خبراء وباحثون لـ«الاتحاد»: الإمارات.. جهود إغاثية عاجلة لدعم سكان القطاع
12 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©