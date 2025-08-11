الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: التصعيد العسكري يعرض مزيداً من الأطفال للخطر

الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
12 أغسطس 2025 01:22

غزة (الاتحاد)

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل «مقلقة للغاية وتعرض مزيداً من الأطفال للخطر نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية». وقال غيبريسوس، على حسابه بمنصة «إكس» إن «خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة مقلقة للغاية، بالنظر إلى الوضع الإنساني والصحي المتردي أصلاً في أنحاء القطاع». وشدد على أن «المزيد من التصعيد العسكري سيؤدي إلى تعريض مزيد من الأطفال للخطر، نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية». وجدد مدير منظمة الصحة العالمية، دعوته إلى «إتاحة الوصول الفوري وغير المقيد والواسع إلى المساعدات الغذائية والصحية» إلى القطاع.

