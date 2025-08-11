الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تواصل مشروع صيانة الآبار وتوفير المياه لأهالي غزة

جهود الإمارات تسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناة المتضررين في غزة (من المصدر)
12 أغسطس 2025 01:23

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عملية «الفارس الشهم 3»، تنفيذ مشروع توفير المياه لسكان قطاع غزة، الذي يشمل تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح 28 بئراً مركزياً معطلاً في مختلف محافظات القطاع، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل.
وجاء هذا المشروع في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المبذولة لتعزيز قدرة البلديات على إيصال المياه للأهالي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
ويساهم هذا المشروع في تحسين وصول المياه لحوالي 700 ألف نسمة في قطاع غزة، مما أسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، خاصة في ظل النقص الحاد في مصادر المياه نتيجة الأوضاع الراهنة.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي نفذتها عملية «الفارس الشهم 3» في مجال المياه، والتي تضمنت حفر وصيانة الآبار، وتوزيع صهاريج المياه لتزويد آلاف الأشخاص يومياً بحاجتهم، بما يعكس التزام العملية بدعم القطاعات الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى استكمال مشاريعها وتنفيذ المزيد من المبادرات الإنسانية، التي تستهدف مختلف القطاعات الحيوية في قطاع غزة، بما في ذلك مشاريع المياه، والصحة، والإغاثة، بهدف التخفيف من معاناة السكان وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل التحديات الراهنة.
وفي السياق، وصلت دفعة المساعدات الإغاثية العاجلة المرسلة من جمعية «دبي الخيرية»، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، عبر عملية الإنزال الجوي رقم 65 ضمن عملية «طيور الخير»، وضمن القوافل الإغاثية التي أدخلتها دولة الإمارات عبر المعابر إلى قطاع غزة.
وتعد عملية «الفارس الشهم 3» إحدى أكبر الحملات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة، وتشارك فيها العديد من المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية، وتهدف إلى توفير المساعدات الإغاثية الشاملة من مواد غذائية، ومستلزمات طبية، ومستشفيات ميدانية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية لضمان تخفيف معاناة المتضررين وتحسين ظروفهم الإنسانية.

