اليمن.. توثيق 732 انتهاكاً حوثياً خلال شهرين

عدن (الاتحاد)



وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 732 حالة انتهاك بينها 23 حالة قتل، و13 حالة إصابة بجروح متفرقة، ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 10 أغسطس في 10 محافظات يمنية. وأوضحت الشبكة، في تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في محافظات، إب، تعز، صنعاء، حجة، عمران، صعدة، أمانة العاصمة، المحويت، ذمار، والبيضاء، توزعت بين القتل المباشر، وجرائم الإصابة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، ومداهمة المنازل ونهبها، والاعتداء على النساء واستهداف الأحياء السكنية. وأشارت الشبكة إلى أن فريقها الميداني سجل 252 حالة اختطاف واعتقال، و23 حالة إخفاء قسري، بينهم 9 أطفال و3 نساء، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين موظفين محليين وعاملين تابعين للمنظمات الدولية وتربويين ونشطاء، وأساتذة، وأطباء، ومهندسين، وأكاديميين، وإعلاميين، وسياسيين، وخطباء، وأئمة جوامع، ومديري جمعيات خيرية، ونساء، وأطفالاً.