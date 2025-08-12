الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ماسك يعتزم مقاضاة أبل بسبب متجرها للتطبيقات

إيلون ماسك
12 أغسطس 2025 10:37

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي إكس إيه.آي ستتخذ إجراءات قضائية ضد شركة أبل، متهماً إياها بخرق لوائح مكافحة الاحتكار في إدارة تصنيفات متجر تطبيقات أبل.

وقال ماسك في منشور على إكس "تتصرف أبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي غير شركة أوبن إيه.آي الوصول إلى المرتبة الأولى في متجر التطبيقات، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لمكافحة الاحتكار".

ويحتل روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي التابع لأوبن إيه.آي المركز الأول حالياً في قسم "أفضل التطبيقات المجانية" في متجر التطبيقات لأجهزة آيفون بالولايات المتحدة، بينما يحتل تطبيق جروك المملوك لإكس إيه.آي المركز الخامس، ويحتل روبوت الدردشة جيميناي لجوجل المركز 57.

ويتصدر تشات جي.بي.تي الترتيب أيضاً في متجر تطبيقات جوجل بلاي وفقاً لبيانات شركة سينسور تاور.
وترتبط أبل بشراكة مع أوبن إيه.آي تدمج بموجبها تشات جي.بي.تي في أجهزتها.

المصدر: وكالات
