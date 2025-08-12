الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال قوي يضرب بابوا في إندونيسيا

زلزال
12 أغسطس 2025 15:53

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات منطقة بابوا في شرق إندونيسيا الثلاثاء، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن مرصداً أكد عدم وجود أي تهديد من وقوع تسونامي.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 193 كيلومتراً شمال غرب بلدة أبيبورا في مقاطعة بابوا. وأكد "مركز الهادئ للتحذير من تسونامي" عدم وجود أي تهديد بوقوع تسونامي.

أخبار ذات صلة
زلزال تركيا يخلف قتيلاً ويتسبب في انهيار مبانٍ
زلزال قوي يهز ساحل أواكساكا بالمكسيك


ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأفادت الهيئة في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجات قبل أن تراجعها على انخفاض.

تشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والممتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.

المصدر: وكالات
زلزال
إندونيسيا
آخر الأخبار
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
الأخبار العالمية
أوروبا في قبضة الحرّ والحرائق
اليوم 17:29
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
الرياضة
«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال
اليوم 17:21
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
الرياضة
«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 4 ميداليات في «عربية الجودو»
اليوم 17:18
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يختتم المعسكر الخارجي في إسبانيا
اليوم 17:16
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
الأخبار العالمية
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
اليوم 16:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©