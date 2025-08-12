الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

"حكماء المسلمين" يرحب بالإعلان عن التوصل لاتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا

12 أغسطس 2025 13:43

رحب مجلس حكماء المسلمين بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يُمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام والاستقرار في منطقة القوقاز.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم، دعمه لكافة الجهود الرامية لتعزيز السلم والمصالحة ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

ودعا جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى دعم هذا الاتفاق وضمان تنفيذه بشكل كامل، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مجدداً دعوته إلى جميع الدول والشعوب للاحتكام إلى قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ العنف والكراهية، والعمل معا من أجل بناء مستقبل أفضل يسوده السلام والتفاهم والوئام.

 

المصدر: وام
