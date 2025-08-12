الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اندلاع المزيد من الحرائق باليونان

اندلاع المزيد من الحرائق باليونان
12 أغسطس 2025 16:32

 اندلعت حرائق اليوم الثلاثاء، في عدد من المناطق السياحية الشهيرة باليونان، ما دفع وزارة الحماية المدنية اليونانية إلى إصدار ثاني أعلى مستوى للتحذير من الحرائق في حوالي ثلث مناطق البلاد.
وتشمل المناطق المتضررة شبه جزيرة بيلوبونيز بأكملها، تقريبا، والساحل الشمالي الغربي للبلاد، وجزيرتي ليسبوس وساموس، بالإضافة إلى شبه جزيرة خالكيذيكي.
ومن المتوقع أن تستمر الرياح القوية - التي من الممكن أن تؤجج أي شرارة بسيطة وتحولها إلى حريق كبير - في المناطق المحلية خلال الأيام المقبلة.
وعلى صعيد متصل، أفادت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية بأن المنازل الموجودة في جزيرة زاكينتوس واجهت اليوم الثلاثاء، تهديداً باندلاع حريق كبير.
كما تستعر الحرائق في منطقة فوسيس، الواقعة شمال شبه جزيرة بيلوبونيز، وفي جزيرة كيفالونيا، رغم عدم وجود مناطق سكنية معرضة للخطر هناك.

المصدر: د ب أ
اليونان
حريق غابات
