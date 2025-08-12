قتلى جراء فيضانات بالرأس الأخضر

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
12 أغسطس 2025 19:18

قالت السلطات في الرأس الأخضر اليوم الثلاثاء إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بعد أن غمرت الفيضانات جزيرة «ساو فيسنتي»، مما أوقف حركة المرور في طرق رئيسية.وضربت أمطار غزيرة صباح أمس الاثنين الجزيرة الواقعة في شمال الرأس الأخضر، لتغمر الطرق وتجرف مركبات وأشخاصاً.
وقال عضو المجلس البلدي خوسيه كارلوس دا لوز للإذاعة الرسمية إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم جراء الفيضانات، وأضاف أن ثلاثة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.
وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تقرير صدر أمس الاثنين، إن عدد الوفيات ارتفع إلى تسعة وإن 1500 شخص نزحوا في «ساو فيسينتي».
وذكر معهد الأرصاد الجوية في الرأس الأخضر أن 116 ملليمتراً من الأمطار تهطل سنوياً عادة على «ساو فيسنتي». لكن إستر بريتو المسؤولة التنفيذية في المعهد قالت إن 193 ملليمتراً هطلت في غضون خمس ساعات فقط من صباح أمس.
وقال وزير الداخلية باولو روشا أمس إن مياه الفيضانات عطلت حركة المرور في «ساو فيسينتي» وقطعت الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار «سيزاريا إيفورا» الدولي.
كما تسببت الانهيارات الصخرية في إعاقة حركة المرور.

المصدر: رويترز
