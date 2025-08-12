الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب قد يسمح برفع دعوى ضد رئيس الاحتياطي الفدرالي

ترامب قد يسمح برفع دعوى ضد رئيس الاحتياطي الفدرالي
12 أغسطس 2025 20:44

أعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أنه قد يسمح برفع «دعوى قضائية» ضد رئيس البنك المركزي الأميركي شاكياً مجدداً من أعمال تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي.
وكتب ترامب عن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول على منصته تروث سوشال «إن الضرر الذي أحدثه بتأخره الدائم لا يُحصى».
وأضاف أنه يفكر في السماح برفع دعوى قضائية في ملف إشراف باول على أعمال التجديد في واشنطن، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.
وكان ترامب انتقد باول مراراً هذا العام بسبب قرارات الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة منذ آخر خفض في ديسمبر.
يراقب واضعو السياسات بحذر تداعيات رسوم ترامب الجمركية على أكبر اقتصاد في العالم، بينما يدرسون التوقيت المناسب لخفضها أكثر.
ولم تتوصل هيئة المحافظين بعد إلى قرار بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب ستخلف تداعيات لمرة واحدة أو طويلة الأمد على التضخم، لكن الرئيس أشار بانتظام إلى أرقام ايجابية للحث على خفض أسعار الفائدة وتعزيز الاقتصاد.
بعيد نشر أرقام حكومية الثلاثاء أظهرت استقرار معدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2,7% في يوليو، كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أن على باول «خفض معدل الفائدة فوراً».
كما وصف اسلوب قيادة الاحتياطي الفدرالي بأنه «متساهل».
وطرح ترامب علنا فكرة إقالة باول بسبب تجاوزه تكاليف أعمال تجديد المقر.
في حين يزعم الرئيس الأميركي بأن تكلفة التجديد بلغت 3,1 مليارات دولار، ونشر هذا الرقم مجدداً على منصته الثلاثاء، سارع باول إلى التصحيح لترامب.
قُدّرت التكلفة بـ 2,5 مليار دولار، لكن الرقم الأعلى الذي ذكره ترامب يشمل أعمالا في مبنى آخر قال باول إنه أُنجز سابقا.
والثلاثاء اعلن ترامب أن إشراف باول على عملية تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي كان «سيئاً».

 

