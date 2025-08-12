الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء الآلاف مع اقتراب الإعصار بودول في تايوان

إجلاء الآلاف مع اقتراب الإعصار بودول في تايوان
12 أغسطس 2025 23:19

 أعلنت السلطات في تايوان أنه سيتم إجلاء نحو ألفي شخص الثلاثاء مع اقتراب الإعصار بودول، مع احتمال تفاقم سوء الأحوال الجوية في المناطق المتضررة في وسط وجنوب الجزيرة.
ويتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة الأربعاء على طول السواحل الجنوبية الشرقية، حيث الكثافة السكانية منخفضة قبل أن يعبر الجزيرة نحو مضيق تايوان، وفقاً للوكالة المركزية للأرصاد الجوية.
ستكون العاصفة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 133 كلم في الساعة وأحياناً إلى 166 كلم في الساعة، وفقاً للوكالة.
وأعلنت وزارة الدفاع تعبئة 31 ألف جندي لعمليات الإنقاذ والمساعدة.
وأعلنت شركتا الطيران المحليتان «يوني إير» و«ماندرين إيرلاينز» إلغاء جميع الرحلات الداخلية المقررة الأربعاء.
وقالت تشو مي لين، خبيرة الأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي، إن المناطق التي من المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً تشمل مقاطعتي هوالين وتايتونغ شرقاً ومقاطعة تشيايي في الوسط والجزء الجنوبي من الجزيرة وجزر كينمن.
وأضافت «على الجميع أن يكونوا على دراية بخطر الرياح العاتية والأمطار الغزيرة بين الغد وبعد غد».
وفقاً للسلطات المحلية، سيتم إجلاء نحو 700 شخص من منازلهم في هوالين مع نزوح حوالي 1100 من سكان المناطق الجبلية في مدينة كاوهسيونغ الجنوبية.
بحسب خبير آخر، يتوقع أن تشهد كاوهسيونغ ومقاطعة بينغتونغ المجاورة هطول أمطار تراكمية تتراوح بين 400 و600 ملليمتر بين الثلاثاء والخميس.
وقد تتجاوز كمية الأمطار في مناطق أخرى 350 ملليمتراً.
لا تزال مناطق شاسعة من وسط وجنوب تايوان تتعافى من آثار الإعصار داناس والأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع الأخيرة.

 

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.1 درجة في تايوان
الإعصار «جيل» يتشكل في شرق المحيط الهادئ
المصدر: آ ف ب
تايوان
إعصار
آخر الأخبار
ديواني - الشارقة يحصد تكريماً دولياً جديداً في إسطنبول
علوم الدار
ديواني - الشارقة يحصد تكريماً دولياً جديداً في إسطنبول
13 أغسطس 2025
الشرطة الأميركية تكشف عن هوية منفذ هجوم تارجت
الأخبار العالمية
الشرطة الأميركية تكشف عن هوية منفذ هجوم تارجت
13 أغسطس 2025
الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان التزامها بإنجاح قمة ألاسكا
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وروسيا تؤكدان التزامها بإنجاح قمة ألاسكا
13 أغسطس 2025
مبابي يتألق.. ريال مدريد يستعرض بـ «رباعية»
الرياضة
مبابي يتألق.. ريال مدريد يستعرض بـ «رباعية»
13 أغسطس 2025
إنريكي يلمح إلى خروج دوناروما من حساباته
الرياضة
إنريكي يلمح إلى خروج دوناروما من حساباته
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©