إجلاء الآلاف مع اقتراب الإعصار بودول في تايوان

أعلنت السلطات في تايوان أنه سيتم إجلاء نحو ألفي شخص الثلاثاء مع اقتراب الإعصار بودول، مع احتمال تفاقم سوء الأحوال الجوية في المناطق المتضررة في وسط وجنوب الجزيرة.

ويتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة الأربعاء على طول السواحل الجنوبية الشرقية، حيث الكثافة السكانية منخفضة قبل أن يعبر الجزيرة نحو مضيق تايوان، وفقاً للوكالة المركزية للأرصاد الجوية.

ستكون العاصفة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 133 كلم في الساعة وأحياناً إلى 166 كلم في الساعة، وفقاً للوكالة.

وأعلنت وزارة الدفاع تعبئة 31 ألف جندي لعمليات الإنقاذ والمساعدة.

وأعلنت شركتا الطيران المحليتان «يوني إير» و«ماندرين إيرلاينز» إلغاء جميع الرحلات الداخلية المقررة الأربعاء.

وقالت تشو مي لين، خبيرة الأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي، إن المناطق التي من المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً تشمل مقاطعتي هوالين وتايتونغ شرقاً ومقاطعة تشيايي في الوسط والجزء الجنوبي من الجزيرة وجزر كينمن.

وأضافت «على الجميع أن يكونوا على دراية بخطر الرياح العاتية والأمطار الغزيرة بين الغد وبعد غد».

وفقاً للسلطات المحلية، سيتم إجلاء نحو 700 شخص من منازلهم في هوالين مع نزوح حوالي 1100 من سكان المناطق الجبلية في مدينة كاوهسيونغ الجنوبية.

بحسب خبير آخر، يتوقع أن تشهد كاوهسيونغ ومقاطعة بينغتونغ المجاورة هطول أمطار تراكمية تتراوح بين 400 و600 ملليمتر بين الثلاثاء والخميس.

وقد تتجاوز كمية الأمطار في مناطق أخرى 350 ملليمتراً.

لا تزال مناطق شاسعة من وسط وجنوب تايوان تتعافى من آثار الإعصار داناس والأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع الأخيرة.