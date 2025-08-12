الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الشرطة الأميركية تكشف عن هوية منفذ هجوم تارجت

الشرطة الأميركية تكشف عن هوية منفذ هجوم تارجت
13 أغسطس 2025 01:00

قالت الشرطة الأميركية اليوم الثلاثاء إن الرجل من تكساس الذي أطلق النار وقتل ثلاثة أشخاص في موقف سيارات متجر "تارجت"، بينهم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وجدها، فعل ذلك دون استفزاز وفتح النار بشكل عشوائي.
وقالت الشرطة إن إيثان نينيكر32/ عاما/ أطلق النار فقتل موظفا في "تارجت" كان يجمع عربات التسوق في موقف السيارات، ثم قتل رجلاً وحفيدته قبل أن يسرق سيارتهما.
وقالت قائدة الشرطة ليزا ديفيس إن نينيكر لديه تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، لكنها قالت إنها لم تكن على علم بأي تشخيص محدد.
وقال الرقيب في شرطة أوستن ناثان سيكستون إن الضحايا تم اختيارهم بشكل عشوائي.
وأدى العنف إلى فرار موظفي المتجر والمتسوقين للبحث عن مكان للاحتماء.
وقالت الشرطة إنه سرق سيارتين خلال هروبه الذي انتهى باعتقاله على الجانب الآخر من المدينة.
وتظهر سجلات المحكمة على الإنترنت أن نينيكر لديه تاريخ من الاعتقالات بتهم العنف المنزلي والاعتداء. واحتجز اليوم الثلاثاء بتهمة القتل العمد.

المصدر: د ب أ
