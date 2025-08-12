الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية

مقتل 9 جنود باكستانيين بهجوم مسلح في بلوشستان

أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
13 أغسطس 2025 02:35

إسلام أباد (وكالات)

قتل 9 جنود باكستانيين عندما هاجم نحو 50 مسلحاً مباني حكومية منها مركز شرطة ومحكمة في ولاية بلوشستان. وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة خلال الهجوم على مركز شرطة في منطقة «واشك»، حيث تمكن المهاجمون من تحرير أكثر من 6 معتقلين، حسب ما أفاد المسؤولون.
وقال أحد المسؤولين إن «المهاجمين ألقوا قنابل يدوية على مقر حرس الحدود»، وهي قوة شبه عسكرية منتشرة بكثافة في غرب باكستان.
وتحرك الجيش بعد ذلك نحو مركز الشرطة، حيث تعرضت القوات لهجوم من مسلحين على الطريق، ما أسفر عن مقتل 9 جنود، وفقاً لمسؤول رفيع في السلطات الإقليمية.
وأكد مسؤول في وزارة الداخلية في بلوشستان، أن الهجوم نفذه ما بين 40 و50 مسلحاً جاؤوا على دراجات نارية لشن هجوم وسرقة مبانٍ حكومية مساء أمس الأول.
وقُتل أكثر من 1600 شخص في هجمات في باكستان في عام 2024، السنة الأكثر دموية منذ نحو عقد وفقاً لمركز الأبحاث والدراسات الأمنية، وهو مجموعة ابحاث مقرها إسلام أباد.
وفي السياق، قال الجيش الباكستاني أمس، إنه قتل 50 إرهابياً على الحدود مع أفغانستان على مدار 4 أيام. وقال الجيش في بيان إن «الإرهابيين قتلوا في عملية بدأت يوم الخميس في إقليم بلوشستان».

