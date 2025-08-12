الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق.. ضبط 11 إرهابياً وتفجير أنفاق وكهوف لـ«داعش»

عناصر من الجيش العراقي (أرشيفية)
13 أغسطس 2025 02:35

هدى جاسم (بغداد) 

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية أمس، إلقاء القبض على 11 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي خلال حملات أمنية بمحافظات متفرقة شمالي العراق.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، إنه تم إلقاء القبض في عمليات منفصلة على 5 إرهابيين في محافظة نينوى و4 آخرين في مناطق متفرقة في محافظة كركوك واثنين آخرين في محافظتي السليمانية وصلاح الدين.
ولفت إلى القيام بعمليات منفصلة أخرى بإسناد من طيران الجيش تم خلالها تدمير 7 مخابئ في محافظة نينوى وثلاثة أنفاق وكهف واحد يحتوي على مواد معدة للتفجير في المحافظة.
وأوضح الجهاز أنه «بتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي جرى التمكن من تفتيش 10 مضافات و3 أنفاق في كركوك، وتدمير مضافة صخرية في محافظة ديالى».
وبين أن «هذه العمليات الواسعة نفذت وفقاً لأوامر من القضاء العراقي وبعد متابعة استخبارية دقيقة حيث تم توجيه ضربات استباقية لإنهاء ما تبقى من فلول العصابات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار العراقيين».

أخبار ذات صلة
عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها
دانيال نوبوا رئيس الإكوادور في حوار مع «الاتحاد»: النهج الاستراتيجي «مفتاح نجاح» الإمارات ونتطلع لتعميق صداقتنا
داعش
العراق
الإرهاب
مكافحة الإرهاب
نينوى
كركوك
صلاح الدين
الجيش العراقي
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
13 أغسطس 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تعلن تحركات لإحياء هدنة الـ 60 يوماً في غزة
13 أغسطس 2025
فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل و513 إصابة إثر غارات إسرائيلية في 24 ساعة
13 أغسطس 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المدير الإقليمي للإعلام في «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مئات الآلاف من أطفال غزة معرضون للموت جوعاً
13 أغسطس 2025
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©