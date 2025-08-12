العراق.. ضبط 11 إرهابياً وتفجير أنفاق وكهوف لـ«داعش»

هدى جاسم (بغداد)



أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية أمس، إلقاء القبض على 11 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي خلال حملات أمنية بمحافظات متفرقة شمالي العراق.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، إنه تم إلقاء القبض في عمليات منفصلة على 5 إرهابيين في محافظة نينوى و4 آخرين في مناطق متفرقة في محافظة كركوك واثنين آخرين في محافظتي السليمانية وصلاح الدين.

ولفت إلى القيام بعمليات منفصلة أخرى بإسناد من طيران الجيش تم خلالها تدمير 7 مخابئ في محافظة نينوى وثلاثة أنفاق وكهف واحد يحتوي على مواد معدة للتفجير في المحافظة.

وأوضح الجهاز أنه «بتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي جرى التمكن من تفتيش 10 مضافات و3 أنفاق في كركوك، وتدمير مضافة صخرية في محافظة ديالى».

وبين أن «هذه العمليات الواسعة نفذت وفقاً لأوامر من القضاء العراقي وبعد متابعة استخبارية دقيقة حيث تم توجيه ضربات استباقية لإنهاء ما تبقى من فلول العصابات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار العراقيين».