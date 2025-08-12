الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسبانيا تجلي 44 طفلاً من غزة لعلاجهم في مستشفياتها

الأطفال ضحايا الحرب على غزة (أرشيفية)
13 أغسطس 2025 02:36

غزة (الاتحاد)

قامت إسبانيا بإجلاء 44 طفلاً جريحاً أو مريضاً من غزة، مع نحو 100 من أقاربهم، خلال الأشهر الماضية، وفق ما أعلنت الحكومة برئاسة بيدرو سانشيز أمس.
وجاء في بيان لوزارة الهجرة: «أتمت الحكومة الإسبانية بنجاح 4 عمليات إجلاء لـ 44 طفلاً جريحاً أو مريضاً من غزة، مع نحو 100 من أقاربهم، في عملية استغرقت عدة أشهر».
وأشار بيان الوزارة إلى أن «تنظيم وتنفيذ هذه المهمات تم بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الحليفة لنقلهم من نقاط آمنة خارج منطقة النزاع». وتم توزيع الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء إسبانيا لتلقي العلاج الطبي. ونقل البيان عن الوزيرة إلما سايز قولها إن «التضامن والتعاون الدولي ينقذان الأرواح». وفي 2023، أعادت 139 إسبانياً مع عائلاتهم المقيمين في غزة.

