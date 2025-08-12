«الصحة العالمية»: الوضع الصحي في غزة لا يزال كارثياً

غزة (الاتحاد)



وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع الصحى العام في قطاع غزة بأنه «لايزال كارثياً».

وقال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في إحاطة صحفية للصحفيين في جنيف، أمس، إن 50% فقط من المستشفيات و38% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل جزئياً، في الوقت الذي يواجه القطاع فيه نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية بعد نفاد 52% من الأدوية، و68% من المستلزمات الطبية.

وأوضح أن المستشفيات مثقلة بالجرحى القادمين من مناطق توزيع الغذاء، ولفت إلى أن عدد الضحايا بين الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الإمدادات الغذائية ارتفع إلى 1655 حالة وفاة وأكثر من 11 ألفاً و800 إصابة منذ 27 مايو 2025.

وعلى صعيد الإمدادات، قال ريك بيبركورن إن منظمة الصحة العالمية أدخلت شاحنة واحدة محملة بالإمدادات الطبية فقط منذ يونيو الماضي، مشيراً إلى أن إجراءات الدخول حالت من دون دخول العديد من المواد مثل الأجهزة المساعدة وأسرة العناية المركزة والمجمدات وأدوية سلسلة التبريد وأجهزة التخدير.