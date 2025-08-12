الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المدير الإقليمي للإعلام في «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مئات الآلاف من أطفال غزة معرضون للموت جوعاً

الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
13 أغسطس 2025 02:36

شعبان بلال (غزة)

شدد المدير الإقليمي للإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، على أن هناك مخاطر جسيمة تهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال في غزة، بسبب سوء التغذية ونقص المساعدات الإنسانية، مما يعرضهم للموت جوعاً.
وأكد عويس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أطفال غزة بحاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وواسع لتصل إلى جميع الأسر في القطاع. وأشار إلى أن الأطفال يعيشون واقعاً لا يُطاق، ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم، موضحاً أن منع إدخال الوقود إلى القطاع يؤدي إلى انهيار الحاضنات، وتعطل المولدات في المستشفيات، وتوقف مضخات المياه ومحطات التحلية، مما يفاقم تداعيات الأزمة. وبيّن عويس أن انهيار النظام الصحي يحرم الأطفال حديثي الولادة من الرعاية الطبية الأولية اللازمة لإنقاذ حياتهم، لافتاً إلى أن الرُضّع الذين يولدون بوزن منخفض لا يجدون الرعاية الطبية التي يحتاجونها، ومع النقص الحاد في الغذاء والمواد العلاجية، أصبح سوء التغذية والموت جوعاً خطراً حقيقياً يهدد جميع أطفال غزة. وقال المسؤول الأممي: «إن نحو 16736 طفلاً تم إدخالهم للعلاج من سوء التغذية، وذلك منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، بمعدل 112 طفلاً يومياً». 
وخلال شهر يونيو فقط، ومن بين أكثر من 113 ألف طفل تم فحصهم، تبين أن 5870 طفلاً يعانون سوء تغذية حاداً، أي بزيادة صادمة بنسبة 180%، مقارنة بشهر فبراير الماضي، حينما كان هناك وقف لإطلاق النار، وكانت المساعدات تصل بكميات أكبر. وأضاف أنه من بين 17 ألف امرأة حامل ومرضعة خضعن للفحص، خلال الفترة نفسها، تم تسجيل 1000 منهن لتلقي العلاج، محذراً من تزايد عدد حالات الولادة بوزن منخفض، وظهور حالات هزال لدى الرُضّع في الأشهر الستة الأولى من حياتهم.

أخبار ذات صلة
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
مصر تعلن تحركات لإحياء هدنة الـ 60 يوماً في غزة
الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
اليونيسيف
أطفال غزة
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
فلسطين
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
13 أغسطس 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تعلن تحركات لإحياء هدنة الـ 60 يوماً في غزة
13 أغسطس 2025
فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل و513 إصابة إثر غارات إسرائيلية في 24 ساعة
13 أغسطس 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المدير الإقليمي للإعلام في «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مئات الآلاف من أطفال غزة معرضون للموت جوعاً
13 أغسطس 2025
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©