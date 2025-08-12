100 قتيل و513 إصابة إثر غارات إسرائيلية في 24 ساعة

غزة (الاتحاد)



أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 100 فلسطيني وإصابة 513 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، إثر سلسلة غارات شنتها القوات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع. وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن 11 ضحية من أصل 100 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، مبينةً أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت بذلك منذ السابع من أكتوبر 2023 لتصل إلى 61599 قتيلاً و154088 مصاباً. وأضافت أنه وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 31 قتيلاً و388 مصاباً من بين طالبي المساعدات؛ ليرتفع إجمالي ضحايا «شهداء لقمة العيش» إلى 1838 ضحية وأكثر من 13409 إصابات.