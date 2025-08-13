الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأخبار العالمية

تفشي عدوى بكتيرية في فرنسا يحتمل ارتباطها بالجبن

موضوعية
13 أغسطس 2025 09:24

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية، الثلاثاء، إصابة 21 شخصاً في فرنسا بداء الليستريات، وهو عدوى منقولة عن طريق الغذاء، ووفاة شخصين، أحدهما كان يعاني من مشاكل صحية سابقة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات قد تكون مرتبطة باستهلاك جبن طري من إنتاج شركة فرنسية، مشيرة إلى أن العديد من منتجات الجبن من هذه الشركة قد تم سحبها من الأسواق.

ودعت الوزارة بشكل خاص النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة إلى ضرورة الانتباه لأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، مؤكدة أن داء الليستريات قد يتخذ مساراً خطيراً، وأن فترة الحضانة قد تمتد حتى ثمانية أسابيع.

ويعد داء الليستريات مرضاً معدياً تسببه بكتيريا الليستيريا، التي توجد عادة في الطبيعة. وفي الأشخاص ذوي المناعة السليمة، نادراً ما يؤدي المرض إلى الإصابة، وإن حدث فإنه يظهر في صورة أعراض شبيهة بالإنفلونزا أو قيء وغالباً ما تمر العدوى دون ملاحظة.

المصدر: وكالات
فرنسا
بكتيريا
الجبن
