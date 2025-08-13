بوتين وكيم يتعهدان خلال مكالمة هاتفية "تعزيز التعاون"

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء "تعزيز التعاون" بين بلديهما، بحسب ما أعلنت بيونغ يانغ.



وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء إنّ كيم وبوتين أشادا باتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين البلدين في 2024 والتي تشمل "كلّ المجالات"، بما في ذلك معاهدة الدفاع المشترك، وأكدا "استعدادهما لتعزيز التعاون في المستقبل".



وتأتي هذه المكالمة قبيل بضعة أيام من القمة المقررة الجمعة في آلاسكا بين بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب للبحث في سبل وقف الأزمة في أوكرانيا.



