الإعصار بودول يصل إلى تايوان الصينية

وصل الإعصار بودول إلى اليابسة في تايوان الصينية اليوم الأربعاء، حيث أغلقت السلطات المدارس والمكاتب الحكومية فيما هددت الأمطار الغزيرة بإلحاق مزيد من الأضرار بجنوب شرق الجزيرة.



وضربت العاصفة مقاطعة تايتونج على الساحل الشرقي بعد فترة قصيرة من منتصف النهار، حيث تحركت عبر الثلث الجنوبي من الجزيرة بسرعة 36 كيلومتراً تقريباً في الساعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية المركزية.

وأضافت الوكالة أنه من غير الواضح مدى خطورة العاصفة، حيث شوهدت أمواج عالية ورياح عبر أجزاء كثيرة من جنوب شرق الجزيرة، دون هطول أمطار غزيرة حتى الآن.





وتقع المناطق المتضررة جنوب العاصمة تايبيه إلى جانب المطار الدولي الرئيسي في تايوان الصينية والقاعدة الصناعية للتكنولوجيا الحديثة.



وجرى تأجيل أو إلغاء نحو 12 رحلة جوية كانت ستتجه إلى الجنوب باتجاه مسار العاصفة.



وبالإضافة إلى الفيضانات، عادة ما تلحق الأعاصير أضراراً بالفاكهة وغيرها من المحاصيل النقدية وتسفر عن انهيارات أرضية عبر وسط الجزيرة.