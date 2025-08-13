الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإعصار بودول يصل إلى تايوان الصينية

الإعصار بودول يصل إلى تايوان الصينية
13 أغسطس 2025 12:48

وصل الإعصار بودول إلى اليابسة في تايوان الصينية اليوم الأربعاء، حيث أغلقت السلطات المدارس والمكاتب الحكومية فيما هددت الأمطار الغزيرة بإلحاق مزيد من الأضرار بجنوب شرق الجزيرة.

وضربت العاصفة مقاطعة تايتونج على الساحل الشرقي بعد فترة قصيرة من منتصف النهار، حيث تحركت عبر الثلث الجنوبي من الجزيرة بسرعة 36 كيلومتراً تقريباً في الساعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية المركزية.

وأضافت الوكالة أنه من غير الواضح مدى خطورة العاصفة، حيث شوهدت أمواج عالية ورياح عبر أجزاء كثيرة من جنوب شرق الجزيرة، دون هطول أمطار غزيرة حتى الآن.

أخبار ذات صلة
إجلاء الآلاف مع اقتراب الإعصار بودول في تايوان
قتلى جراء فيضانات بالرأس الأخضر

وتقع المناطق المتضررة جنوب العاصمة تايبيه إلى جانب المطار الدولي الرئيسي في تايوان الصينية والقاعدة الصناعية للتكنولوجيا الحديثة.

وجرى تأجيل أو إلغاء نحو 12 رحلة جوية كانت ستتجه إلى الجنوب باتجاه مسار العاصفة.

وبالإضافة إلى الفيضانات، عادة ما تلحق الأعاصير أضراراً بالفاكهة وغيرها من المحاصيل النقدية وتسفر عن انهيارات أرضية عبر وسط الجزيرة. 

المصدر: وكالات
انهيارات أرضية
إعصار
فيضانات
آخر الأخبار
الحرائق تجبر السلطات على إخلاء شواطئ يونانية
الأخبار العالمية
الحرائق تجبر السلطات على إخلاء شواطئ يونانية
اليوم 13:57
توتنهام يختار روميرو لخلافة سون في قيادة الفريق
الرياضة
توتنهام يختار روميرو لخلافة سون في قيادة الفريق
اليوم 13:52
راشد الملا يستعد لخوض «مونديال للدراجات المائية» في إندونيسيا
الرياضة
راشد الملا يستعد لخوض «مونديال للدراجات المائية» في إندونيسيا
اليوم 13:45
«تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية يفتح باب التسجيل
الرياضة
«تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية يفتح باب التسجيل
اليوم 13:39
الإعصار بودول يصل إلى تايوان الصينية
الأخبار العالمية
الإعصار بودول يصل إلى تايوان الصينية
اليوم 12:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©