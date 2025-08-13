الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسبانيا تكافح لاحتواء الحرائق المدمرة

رجل إطفاء يكافح حريق غابات في زامورا بإسبانيا
13 أغسطس 2025 17:15

تكافح إسبانيا سلسلة من حرائق الغابات المدمرة، التي أودت بحياة شخصين، وأتت على الآلاف من أراضي الغابات والأراضي العشبية.
وقالت وزيرة التحول البيولوجي، سارة أجيسين، اليوم الأربعاء، إن هناك 14 حريقاً مستعراً حالياً، مضيفةً أن التقييمات الأولية تشير إلى أن بعض الحرائق ربما تكون ناجمة عن فعل متعمد، مما دفع السلطات إلى التحقيق في جميع القضايا.
وأشارت السلطات إلى أن حوالي 6000 شخص في مناطق عدة أمضوا ليلة أمس بعيداً عن منازلهم، حسبما أفادت وسائل إعلام تلفزيونية.
وقد تم تسجيل حالتي الوفاة في مدريد وليون. 
وفي تريس كانتوس، بشمال العاصمة الإسبانية، لقي شخص في الخمسينات من عمره حتفه بعد إصابته بحروق بالغة.
وفي ليون، توفي رجل إطفاء متطوع، في حين ما زال هناك شخصان في منطقة زامورا في الرعاية المركزة بعد تعرضهما لإصابات خطيرة. 
وأكدت أجيسين أن موجة الحر الطويلة غير المعتادة، والمتوقع أن تستمر حتى يوم الاثنين، تعيق جهود مكافحة الحرائق.

المصدر: د ب أ
