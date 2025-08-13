الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
وفاة 20 مهاجراً في غرق قارب قبالة جزيرة إيطالية

أرشيفية
13 أغسطس 2025 17:54

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة ووسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 20 شخصاً لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا في جنوب إيطاليا.
وذكرت تقارير أولية نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن رجال الإنقاذ انتشلوا 20 جثة حتى الآن، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.
ويُعتقد أن ما بين 70 إلى 80 شخصاً تمكنوا من النجاة.
وعبر فيليبو أونجارو، من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، عن "حزنه العميق" بعد تلك الكارثة، وقال إن المزيد من المهاجرين ربما ما زالوا مفقودين في البحر.
وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "تسنى انتشال 20 جثة، وما زال هناك عدد مماثل من المفقودين".
ويتكرر غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، حيث يتم نقلهم عبر المهربين على متن قوارب متهالكة، وبحمولة تفوق قدرتها الاستيعابية.

