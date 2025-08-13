اندلاع حريق ضخم في شمال المغرب

تتواصل جهود إخماد حريق ضخم اندلع في غابات قرب مدينة شفشاون السياحية شمال المغرب منذ مساء أمس الثلاثاء، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأوضح مصدر مقرّب أن الأمر يتعلق "بحريق ضخم"، وأن طائرات الإطفاء "تعمل حالياً على إلقاء المياه فوق المنطقة المعنية في محاولة لإخماد اللهب".

ولم يتسنَّ للمصدر حتى الآن إعطاء معلومات حول حجم المساحة المنكوبة، أو الأضرار الناجمة عن الحريق، أو ما إذا كان قد خلّف ضحايا.

وقال شخص، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس لدى مروره قرب بلدة الدردارة: "الوضع كارثي.. يبدو أن حجم الخسائر المادية كبير".

وأضاف: "لم يسبق لي أن رأيت حريقاً كهذا منذ نحو 15 عاماً"، مشيراً إلى تعبئة كثيفة لفرق الإطفاء في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعضَ سكان البلدات القريبة من المناطق المنكوبة وهم يلقون المياه على ألسنة اللهب.

وبينت وسائل إعلام محلية أن الحريق أتى على "مساحات واسعة" من الغابات بين بلدتي باب برد والدردارة، مخلفاً "أضراراً كبيرة" طالت غابات وحقولاً زراعية قرب بلدة كرانخة، ومعظم هذه المناطق جبلية تغطيها غابات.

وأشارت إلى أن المنطقة تشهد منذ يومين هبوب رياح، ما سهل انتشار النيران.

وبحسب وسائل الإعلام ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، سُجل اندلاع حرائق أخرى في غابات قرب تطوان وطنجة، غير بعيد عن شفشاون.

ويُتوقع أن تشهد عدة مناطق مغربية بين الأربعاء والسبت موجة حر تتراوح بين 38 و47 درجة مئوية، وفق ما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية.