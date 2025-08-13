الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انتشار حرائق الغابات في جنوب أوروبا

انتشار حرائق الغابات في جنوب أوروبا
13 أغسطس 2025 18:29

انتشرت حرائق الغابات التي أججتها موجة الحر والرياح القوية في أنحاء جنوب أوروبا اليوم الأربعاء، مما أدى إلى احتراق منازل ومزارع ومصانع وإجلاء الآلاف من السكان والسياح.
وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود فوق مصنع أسمنت اشتعلت فيه النيران بسبب حريق هائل اجتاح بساتين زيتون وغابات وعرقل حركة السكك الحديدية في ضواحي مدينة باتراس اليونانية غربي العاصمة أثينا.
وأمرت السلطات سكان بلدة يبلغ تعدادها نحو 7700 شخص بالقرب من باتراس بإخلاء منازلهم أمس الثلاثاء فيما أصدرت اليوم تنبيهات جديدة نصحت فيها سكان قريتين قريبتين بمغادرة منازلهم.
وفي جزيرتي خيوس بشرق اليونان وسيفالونيا في الغرب، وكلاهما مقصدان للسائحين، طلبت السلطات من الناس الانتقال إلى مناطق آمنة مع انتشار الحرائق.
وفي إسبانيا، لقي رجل إطفاء متطوع حتفه متأثرا بحروق شديدة بينما نُقل عدد من الأفراد إلى المستشفى. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية من أن جميع أنحاء البلاد تقريبا معرضة لخطر شديد أو مرتفع جداً من نشوب حرائق.
وأخمد أفراد الإطفاء نيراناً اشتعلت بمنازل ومستودعات بعدد من القرى في منطقة قشتالة وليون حيث تم إجلاء أكثر من 5000 شخص.
وفي ألبانيا، قال وزير الدفاع بيرو فينجو إن هذا "الأسبوع حرج" وإن عدداً من حرائق الغابات الكبرى استعرت في أنحاء البلاد.
وعاد من سبق إجلاؤهم إلى منازلهم في مدينة دلفينا بجنوب ألبانيا لكن السلطات لا تزال في حالة تأهب.
تتعثر محاولات إخماد الحرائق بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت أنحاء واسعة من أوروبا.
وتشهد إسبانيا موجة حارة منذ 10 أيام بلغت ذروتها أمس الثلاثاء بتسجيل 45 درجة مئوية، وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن تستمر الموجة حتى يوم الاثنين المقبل، مما يجعلها واحدة من أطول الموجات المسجلة.

أخبار ذات صلة
اندلاع حريق ضخم في شمال المغرب
إسبانيا تكافح لاحتواء الحرائق المدمرة
المصدر: د ب أ
حرائق الغابات
أوروبا
آخر الأخبار
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
الرياضة
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
اليوم 20:33
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اقتصاد
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اليوم 20:29
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اقتصاد
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اليوم 20:27
نظام تصوير متطور يمسح اللوز لاكتشاف السموم الفطرية - من المصدر
الذكاء الاصطناعي
كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي الملايين من التسمم الغذائي؟
اليوم 20:26
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اقتصاد
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©