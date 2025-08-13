إنقاذ مئة مهاجر في بحر المانش

أعلنت المديرية البحرية في المانش وبحر الشمال الأربعاء أن فرنسا أنقذت 111 مهاجراً الثلاثاء في بحر المانش.

ونُفذت عدة عمليات مساعدة وإنقاذ قبالة سواحل شمال فرنسا.

وقالت المديرية البحرية في بيان «أحيانا، يرفض بعض المهاجرين على متن قارب أن تنقذهم القوات الفرنسية».

وأكدت أنه «نظراً لهشاشة هيكل القوارب التي غالبا ما تكون مكتظة، والمخاطر التي يواجهها المهاجرون» في حال تعطل قاربهم «يُتخذ قرار بعدم إجبارهم» على الإخلاء والسماح لهم بمواصلة رحلتهم.

وازدادت محاولات عبور الحدود البحرية الفرنسية البريطانية في الأيام الأخيرة، بفضل أحوال جوية اعتبرها المهربون مواتية، وعلى الرغم من دخول اتفاقية الهجرة بين باريس ولندن حيز التنفيذ الأسبوع الماضي والهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة.