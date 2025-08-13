الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إنقاذ مئة مهاجر في بحر المانش

إنقاذ مئة مهاجر في بحر المانش
13 أغسطس 2025 19:05

أعلنت المديرية البحرية في المانش وبحر الشمال الأربعاء أن فرنسا أنقذت 111 مهاجراً الثلاثاء في بحر المانش.
ونُفذت عدة عمليات مساعدة وإنقاذ قبالة سواحل شمال فرنسا.
وقالت المديرية البحرية في بيان «أحيانا، يرفض بعض المهاجرين على متن قارب أن تنقذهم القوات الفرنسية».
وأكدت أنه «نظراً لهشاشة هيكل القوارب التي غالبا ما تكون مكتظة، والمخاطر التي يواجهها المهاجرون» في حال تعطل قاربهم «يُتخذ قرار بعدم إجبارهم» على الإخلاء والسماح لهم بمواصلة رحلتهم.
وازدادت محاولات عبور الحدود البحرية الفرنسية البريطانية في الأيام الأخيرة، بفضل أحوال جوية اعتبرها المهربون مواتية، وعلى الرغم من دخول اتفاقية الهجرة بين باريس ولندن حيز التنفيذ الأسبوع الماضي والهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة.

 

أخبار ذات صلة
علماء يطورون بكتيريا بشيفرة جينية غير مسبوقة
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
المصدر: آ ف ب
بريطانيا
بحر المانش
آخر الأخبار
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
الرياضة
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
اليوم 20:33
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اقتصاد
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اليوم 20:29
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اقتصاد
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اليوم 20:27
نظام تصوير متطور يمسح اللوز لاكتشاف السموم الفطرية - من المصدر
الذكاء الاصطناعي
كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي الملايين من التسمم الغذائي؟
اليوم 20:26
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اقتصاد
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©