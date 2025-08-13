الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
13 أغسطس 2025 19:37

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه يأمل أن تركز المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع، على وقف إطلاق النار.
وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه أبلغ الرئيس الأميركي والقادة الأوروبيين بنوايا روسيا.
وأردف الرئيس الأوكراني: "يحاول (بوتين) الضغط قبل اجتماع ألاسكا على جميع أجزاء الجبهة الأوكرانية. روسيا تحاول إظهار قدرتها على ضم كامل أراضي أوكرانيا".
وأبدى زيلينسكي رغبته في عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع ترامب وبوتين، مؤكداً أن أي محادثات بشأن أوكرانيا يجب ألا تستثني كييف.
ويلتقي الرئيسان الأميركي والروسي، الجمعة المقبل، في ولاية ألاسكا، سعياً لوضع حد للأزمة المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

المصدر: رويترز
