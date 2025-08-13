الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه يأمل أن تركز المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع، على وقف إطلاق النار.

وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه أبلغ الرئيس الأميركي والقادة الأوروبيين بنوايا روسيا.

وأردف الرئيس الأوكراني: "يحاول (بوتين) الضغط قبل اجتماع ألاسكا على جميع أجزاء الجبهة الأوكرانية. روسيا تحاول إظهار قدرتها على ضم كامل أراضي أوكرانيا".

وأبدى زيلينسكي رغبته في عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع ترامب وبوتين، مؤكداً أن أي محادثات بشأن أوكرانيا يجب ألا تستثني كييف.

ويلتقي الرئيسان الأميركي والروسي، الجمعة المقبل، في ولاية ألاسكا، سعياً لوضع حد للأزمة المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022.