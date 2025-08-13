الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
13 أغسطس 2025 20:58

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تحذيراً إلى روسيا، إذا لم توافق على إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وقال ترامب إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة جداً" في حال لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف الصراع، بعد القمة المرتقبة بين الرئيسين، هذا الأسبوع.
وأعلن الرئيس الأميركي أنه يرغب في عقد اجتماع ثانٍ مع نظيريه الروسي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا سار اجتماعه الأول مع بوتين على نحو جيد.
وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "يمكن تحقيق بعض الإنجازات العظيمة في الاجتماع الأول، سيكون اجتماعا بالغ الأهمية، لكنه يُمهد الطريق لاجتماع ثانٍ"، متحدثاً أيضاً عن "اتصال جيد جداً" أجراه في وقت سابق اليوم مع قادة أوروبيين، بينهم زيلينسكي.
وأضاف: "إذا سار (الاجتماع) الأول على نحو جيد، سنعقد اجتماعاً ثانياً قريباً، أود أن أفعل ذلك على الفور تقريباً، وسنعقد اجتماعاً ثانياً بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي بحضوري إذا كانا يودان وجودي فيه".
ويلتقي بوتين وترامب، الجمعة المقبل، في ولاية ألاسكا، سعياً لوضع حد للأزمة المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

أخبار ذات صلة
ترامب يعتزم الإعلان عن المرشحين لرئاسة البنك المركزي
إيطاليا: السلام في أوكرانيا يتطلب وقفاً لإطلاق النار
المصدر: وكالات
ترامب
دونالد ترامب
روسيا
أوكرانيا
ألاسكا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
المباحثات الروسية الأوكرانية
الرئيس الأميركي
أميركا
بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فولوديمير زيلينسكي
آخر الأخبار
القارب الذي تمت مصادرة الكوكايين منه
الأخبار العالمية
ضبط ثلاثة أطنان من الكوكايين قرب جزر الكناري
اليوم 22:21
«أحمد» أصغر طفل بالمنطقة ينجو من مرض كبدي نادر بفضل تبرع عائلي
علوم الدار
«أحمد» أصغر طفل بالمنطقة ينجو من مرض كبدي نادر بفضل تبرع عائلي
اليوم 22:21
بلماضي يطمع في «نخبة آسيا»
الرياضة
بلماضي يطمع في «نخبة آسيا»
اليوم 22:00
ترامب يعتزم الإعلان عن المرشحين لرئاسة البنك المركزي
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم الإعلان عن المرشحين لرئاسة البنك المركزي
اليوم 21:39
الجانبان خلال الاجتماع
علوم الدار
فريق الإنقاذ الإماراتي يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الجانب الألباني لتعزيز الجهود المشتركة
اليوم 21:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©