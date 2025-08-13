ترامب يفوز بطعن قضائي بشأن تجميد المساعدات الخارجية

قضت محكمة استئناف اتحادية اليوم الأربعاء بإلغاء أمر قضائي أصدرته محكمة أدنى كان يلزم إدارة ترامب بمواصلة تقديم مدفوعات المساعدات الخارجية.

وفي قرارٍ صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا: إن المحكمة الأدنى درجة أخطأت عندما أمرت إدارة ترامب بإعادة تقديم مدفوعات مساعدات خارجية سبق أن وافق عليها الكونجرس.

وفرض ترامب تعليقا لمدة 90 يوما على جميع المساعدات الخارجية في 20 يناير، وهو نفس اليوم الذي تولى فيه منصبه لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وجاء في أعقاب أمره التنفيذي خطوات عدائية لتقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الوكالة الأميركية الرئيسية للمساعدات الخارجية، بما في ذلك منح إجازات طويلة للعديد من موظفيها، ودراسة ضم الوكالة التي كانت مستقلة في السابق إلى وزارة الخارجية.

وأمر قاضي المحكمة الجزائية الأميركية أمير علي، المعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، إدارة ترامب بدفع ما يقرب من ملياري دولار من المساعدات المستحقة لشركائها في المجال الإنساني بأنحاء العالم.