الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يفوز بطعن قضائي بشأن تجميد المساعدات الخارجية

ترامب يفوز بطعن قضائي بشأن تجميد المساعدات الخارجية
13 أغسطس 2025 21:17

 قضت محكمة استئناف اتحادية اليوم الأربعاء بإلغاء أمر قضائي أصدرته محكمة أدنى كان يلزم إدارة ترامب بمواصلة تقديم مدفوعات المساعدات الخارجية.
وفي قرارٍ صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا: إن المحكمة الأدنى درجة أخطأت عندما أمرت إدارة ترامب بإعادة تقديم مدفوعات مساعدات خارجية سبق أن وافق عليها الكونجرس.
وفرض ترامب تعليقا لمدة 90 يوما على جميع المساعدات الخارجية في 20 يناير، وهو نفس اليوم الذي تولى فيه منصبه لولاية ثانية في البيت الأبيض.
وجاء في أعقاب أمره التنفيذي خطوات عدائية لتقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الوكالة الأميركية الرئيسية للمساعدات الخارجية، بما في ذلك منح إجازات طويلة للعديد من موظفيها، ودراسة ضم الوكالة التي كانت مستقلة في السابق إلى وزارة الخارجية.
وأمر قاضي المحكمة الجزائية الأميركية أمير علي، المعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، إدارة ترامب بدفع ما يقرب من ملياري دولار من المساعدات المستحقة لشركائها في المجال الإنساني بأنحاء العالم.

 

أخبار ذات صلة
ترامب يعتزم الإعلان عن المرشحين لرئاسة البنك المركزي
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
المصدر: رويترز
دونالد ترامب
آخر الأخبار
القارب الذي تمت مصادرة الكوكايين منه
الأخبار العالمية
ضبط ثلاثة أطنان من الكوكايين قرب جزر الكناري
اليوم 22:21
«أحمد» أصغر طفل بالمنطقة ينجو من مرض كبدي نادر بفضل تبرع عائلي
علوم الدار
«أحمد» أصغر طفل بالمنطقة ينجو من مرض كبدي نادر بفضل تبرع عائلي
اليوم 22:21
بلماضي يطمع في «نخبة آسيا»
الرياضة
بلماضي يطمع في «نخبة آسيا»
اليوم 22:00
ترامب يعتزم الإعلان عن المرشحين لرئاسة البنك المركزي
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم الإعلان عن المرشحين لرئاسة البنك المركزي
اليوم 21:39
الجانبان خلال الاجتماع
علوم الدار
فريق الإنقاذ الإماراتي يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الجانب الألباني لتعزيز الجهود المشتركة
اليوم 21:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©