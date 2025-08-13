الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ضبط ثلاثة أطنان من الكوكايين قرب جزر الكناري

القارب الذي تمت مصادرة الكوكايين منه
13 أغسطس 2025 22:21

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، ضبط ثلاثة أطنان من الكوكايين على متن قارب قبالة جزر الكناري، وتوقيف خمسة من أفراد طاقمه.
وأفاد الحرس المدني والجمارك، في بيان، بأنهما "اعترضا قاطرة تحمل اسم (سكاي وايت)، كانت تحمل على متنها نحو 3000 كيلوغرام من الكوكايين".
وأشار البيان إلى أن السلطات اشتبهت لمدة عام في تورط هذا القارب في عمليات تهريب للمخدرات "على نطاق واسع".
ولفت إلى أن قارب "سكاي وايت" "يقوم بعدة رحلات سنوياً عبر المحيط الأطلسي ليعود محملاً بكميات كبيرة من الكوكايين متجهاً إلى القارة الأوروبية".
وأوضح البيان أن العملية تمت بفضل تعاون دولي بين قوات الأمن في المغرب وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال.
وقال إن اعتراض السفينة حصل "في المياه الدولية" بدعم عسكري.
وكانت السفينة في "حالة سيئة للغاية"، ما شكل خطراً على طاقمها نفسه.
وسُحبت السفينة إلى جزيرة تينيريفي، حيث فُرّغت حمولتها من المخدرات.

أخبار ذات صلة
نادٍ إسباني يتراجع عن التعاقد مع لاعب بسبب «تعليقات مسيئة»!
إسبانيا تكافح لاحتواء الحرائق المدمرة
المصدر: آ ف ب
إسبانيا
مكافحة المخدرات
تهريب المخدرات
جزر الكناري
السلطات الإسبانية
المخدرات
الكوكايين
آخر الأخبار
نزوح الآلاف جراء حرائق غابات جنوبي أوروبا
الأخبار العالمية
نزوح الآلاف جراء حرائق غابات جنوبي أوروبا
اليوم 23:56
جامعة الدول العربية تدين تصريحات نتنياهو بشأن اقتطاع أراضٍ عربية
الأخبار العالمية
جامعة الدول العربية تدين تصريحات نتنياهو بشأن اقتطاع أراضٍ عربية
اليوم 23:45
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء مونتينيغرو العلاقات الثنائية وتطورات حرائق الغابات
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء مونتينيغرو العلاقات الثنائية وتطورات حرائق الغابات
اليوم 23:37
لامي وفانس خلال رحلة الصيد
الأخبار العالمية
وزير خارجية بريطانيا يواجه غرامة بسبب رحلة صيد مع نائب ترامب
اليوم 23:29
«نزهة» تمنح شفيونتيك بطاقة ربع نهائي «سينسيناتي»
الرياضة
«نزهة» تمنح شفيونتيك بطاقة ربع نهائي «سينسيناتي»
اليوم 22:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©