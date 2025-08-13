ضبط ثلاثة أطنان من الكوكايين قرب جزر الكناري

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، ضبط ثلاثة أطنان من الكوكايين على متن قارب قبالة جزر الكناري، وتوقيف خمسة من أفراد طاقمه.

وأفاد الحرس المدني والجمارك، في بيان، بأنهما "اعترضا قاطرة تحمل اسم (سكاي وايت)، كانت تحمل على متنها نحو 3000 كيلوغرام من الكوكايين".

وأشار البيان إلى أن السلطات اشتبهت لمدة عام في تورط هذا القارب في عمليات تهريب للمخدرات "على نطاق واسع".

ولفت إلى أن قارب "سكاي وايت" "يقوم بعدة رحلات سنوياً عبر المحيط الأطلسي ليعود محملاً بكميات كبيرة من الكوكايين متجهاً إلى القارة الأوروبية".

وأوضح البيان أن العملية تمت بفضل تعاون دولي بين قوات الأمن في المغرب وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال.

وقال إن اعتراض السفينة حصل "في المياه الدولية" بدعم عسكري.

وكانت السفينة في "حالة سيئة للغاية"، ما شكل خطراً على طاقمها نفسه.

وسُحبت السفينة إلى جزيرة تينيريفي، حيث فُرّغت حمولتها من المخدرات.