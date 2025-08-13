الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير خارجية بريطانيا يواجه غرامة بسبب رحلة صيد مع نائب ترامب

لامي وفانس خلال رحلة الصيد
13 أغسطس 2025 23:29

بات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي معرضاً لغرامة قدرها 2500 جنيه إسترليني (3394 دولاراً)، عقب رحلة صيد مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، بعد اعترافه بعدم امتلاك الرخصة المطلوبة.
والتقطت وسائل إعلام صوراً للامي وفانس وهما يصطادان في بحيرة بمقر إقامة وزير الخارجية الريفي في تشيفنينج بجنوب شرق إنجلترا، قبل اجتماع مشترك بينهما، خلال عطلة عمل نائب الرئيس الأميركي في بريطانيا.

وقال فانس مازحاً: "المشكلة الوحيدة في العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا هي أن أبنائي تمكنوا من اصطياد أسماك، بينما لم يفعل وزير الخارجية".
ويلزم القانون جميع الصيادين بامتلاك رخصة صيد، ويتعرض المخالفون لغرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني.
وأشار مكتب لامي، اليوم الأربعاء، إلى أنه لم يحصل على الرخصة قبل الرحلة، وسعى لتصحيح الخطأ منذ ذلك الحين.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان: "كتب وزير الخارجية إلى وكالة البيئة بشأن خطأ إداري أدى إلى عدم الحصول على التراخيص المناسبة لصيد السمك في بحيرة خاصة، وذلك ضمن فعالية دبلوماسية في تشيفنينج هاوس الأسبوع الماضي".
وأضاف: "بمجرد علم وزير الخارجية بالخطأ الإداري، نجح في الحصول على رخصة الصيد المطلوبة".

  • لامي وفانس خلال رحلة الصيد

ولم يُعلق المتحدث بعد على ما إذا كان نائب الرئيس الأميركي قد حصل على رخصة أيضاً.
ويزور فانس إنجلترا مع زوجته أوشا وأطفالهما، الذين يقضون هذا الأسبوع في قرية دين بمنطقة كوتسوولدز الخلابة، بعد إقامتهم في تشيفنينج.

المصدر: رويترز
جي دي فانس
جيمس ديفيد فانس
ديفيد لامي
بريطانيا
نائب الرئيس الأميركي
أميركا
وزير خارجية بريطانيا
الخارجية البريطانية
وزير الخارجية البريطاني
