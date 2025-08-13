الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن في نابلس

جنود إسرائيليون في مركبة عسكرية (أرشيفية)
14 أغسطس 2025 01:34

رام الله (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن «الشاب يدعى ثمين دوابشة واستشهد عن عمر ناهز 35 عاماً برصاص المستوطن في بلدة دوما جنوب نابلس».
من جهتها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطرة بالرصاص الحي جراء اعتداءات المستوطنين وتم نقل دوابشة إلى المستشفى الذي أعلن وفاته. 
في غضون ذلك، كشف تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2024، أن العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2005.

