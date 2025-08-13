نزوح الآلاف جراء حرائق غابات جنوبي أوروبا

اشتدت حرائق الغابات في جنوبي أوروبا، اليوم الأربعاء، مع خوض جهود لمكافحتها على مدار الساعة لحماية محيط مدينة باتراس، ثالث أكبر مدينة يونانية، فيما تم تسجيل ما لا يقل عن ثلاث حالات وفاة في إسبانيا وتركيا وألبانيا.

وخارج مدينة باتراس الساحلية، سعى رجال الإطفاء جاهدين لمكافحة النيران من أجل حماية المنازل والمرافق الزراعية بينما كانت النيران تلتهم غابات الصنوبر وبساتين الزيتون.

وارتفعت السنة النيران عالياً خلف مبانٍ سكنية في أطراف المدينة، فيما التهمت النيران العشرات من السيارات بعد اجتياحها ساحة قريبة لحجز السيارات المصادرة.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء، فاسيليس فاثراكويانيس: «اليوم يوم آخر صعب للغاية مع بقاء مستوى خطر الحرائق مرتفعا جدا في العديد من مناطق البلاد».

وأضاف أنه تم نقل ما لا يقل عن 15 من رجال الإطفاء إلى المستشفيات أو تلقوا العلاج الطبي جراء حروق أو استنشاق الدخان أو الإرهاق.