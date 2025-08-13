الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

حكومة غزة: دخول مساعدات تعادل 15% فقط من احتياجات القطاع

فلسطينيون يحملون أكياس دقيق في غزة (أرشيفية)
14 أغسطس 2025 01:34

غزة (الاتحاد)

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، إن ما دخل القطاع من مساعدات يعادل حوالي 15% فقط من الاحتياجات الفعلية، وتعرض معظمها للنهب والسرقة.
وذكر المكتب الإعلامي، في بيان، أن على مدار 17 يوماً دخلت 1535 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة التي تبلغ 10 آلاف، و200 شاحنة.
وأضاف: «دخل إلى قطاع غزة، يومي الاثنين والثلاثاء، 201 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 1200 شاحنة، وتعرض معظمها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة يصنعها الاحتلال». وأوضح المكتب الإعلامي أن قطاع غزة بحاجة لأكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات.

نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
