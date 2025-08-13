أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية

كانبيرا (وكالات)



أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعتبر «جريمة حرب».

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني، أمس، أعرب فيها عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة. وأوضح ألبانيز أن «التجويع وفقدان الأرواح جراء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر أمر غير مقبول إطلاقاً». وأضاف أن «تصرفات إسرائيل لا مبرر لها، وأن القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية منذ مارس الماضي، ولّدت كارثة إنسانية في غزة». ورداً على سؤال عمّا إذا كانت سياسة التجويع الإسرائيلية المتعمّدة تُعتبر «جريمة حرب»، قال ألبانيز: «بالتأكيد لا تتوافق مع القانون الدولي».

وتابع: «هناك أناس يعانون معاناة هائلة، ويعانون الجوع وفقدان الأرواح، ونشهد مقتل أناس أثناء محاولتهم الحصول على الطعام والماء، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق».

وشدد رئيس الوزراء الأسترالي على أن «ما يحدث في غزة إهانة للكرامة والقيم الإنسانية».