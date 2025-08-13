الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية

فلسطينيون يتجمعون لتلقي إمدادات الإغاثة في بيت لاهيا (أرشيفية)
14 أغسطس 2025 01:34

كانبيرا (وكالات)

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعتبر «جريمة حرب».
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني، أمس، أعرب فيها عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة. وأوضح ألبانيز أن «التجويع وفقدان الأرواح جراء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر أمر غير مقبول إطلاقاً». وأضاف أن «تصرفات إسرائيل لا مبرر لها، وأن القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية منذ مارس الماضي، ولّدت كارثة إنسانية في غزة». ورداً على سؤال عمّا إذا كانت سياسة التجويع الإسرائيلية المتعمّدة تُعتبر «جريمة حرب»، قال ألبانيز: «بالتأكيد لا تتوافق مع القانون الدولي».
وتابع: «هناك أناس يعانون معاناة هائلة، ويعانون الجوع وفقدان الأرواح، ونشهد مقتل أناس أثناء محاولتهم الحصول على الطعام والماء، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق».
وشدد رئيس الوزراء الأسترالي على أن «ما يحدث في غزة إهانة للكرامة والقيم الإنسانية».

أخبار ذات صلة
نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
أستراليا
إسرائيل
أنتوني ألبانيز
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
14 أغسطس 2025
أثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون قبالة منازل دمرها القصف في مخيم رفح للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا: ندعم إنشاء تحالف دولي لحماية المدنيين في غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يتجمعون لتلقي إمدادات الإغاثة في بيت لاهيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة غزة: دخول مساعدات تعادل 15% فقط من احتياجات القطاع
14 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©