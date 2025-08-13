ترامب يسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على شرطة العاصمة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إنه سيطلب من الجمهوريين في الكونجرس تمديد السيطرة الاتحادية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوما، مصعداً بذلك حملته لممارسة السلطة الرئاسية على العاصمة.

وأكد ترامب أيضا أن أي إجراء يتخذه الكونجرس يمكن أن يكون نموذجاً للمدن الأميركية الأخرى. وكان قد هدد بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدنا أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاجو التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة.

ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترامب على إدارة شرطة العاصمة واشنطن في أماكن أخرى.

واستفاد ترامب في سيطرته يوم الاثنين من قانون اتحادي، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوما.

وأعلن ترامب أيضا يوم الاثنين أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني في المدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس انجليس في يونيو، عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية الأميركية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة.