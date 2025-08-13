الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب يسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على شرطة العاصمة

ترامب يسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على شرطة العاصمة
14 أغسطس 2025 00:52

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إنه سيطلب من الجمهوريين في الكونجرس تمديد السيطرة الاتحادية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوما، مصعداً بذلك حملته لممارسة السلطة الرئاسية على العاصمة.
وأكد ترامب أيضا أن أي إجراء يتخذه الكونجرس يمكن أن يكون نموذجاً للمدن الأميركية الأخرى. وكان قد هدد بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدنا أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاجو التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة.
ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترامب على إدارة شرطة العاصمة واشنطن في أماكن أخرى. 
واستفاد ترامب في سيطرته يوم الاثنين من قانون اتحادي، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوما.
وأعلن ترامب أيضا يوم الاثنين أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني في المدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس انجليس في يونيو، عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية الأميركية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة.

 

المصدر: رويترز
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
14 أغسطس 2025
أثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون قبالة منازل دمرها القصف في مخيم رفح للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا: ندعم إنشاء تحالف دولي لحماية المدنيين في غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يتجمعون لتلقي إمدادات الإغاثة في بيت لاهيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة غزة: دخول مساعدات تعادل 15% فقط من احتياجات القطاع
14 أغسطس 2025
