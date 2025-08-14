الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسبانيا تكافح 14 حريقاً وتستنجد بالاتحاد الأوروبي

إسبانيا تكافح 14 حريقاً وتستنجد بالاتحاد الأوروبي
14 أغسطس 2025 08:41

أعلنت مدريد الأربعاء أنّها طلبت من الاتحاد الأوروبي تفعيل الآلية الأوروبية لمكافحة الحرائق بهدف مساعدتها في إخماد حرائق الغابات العديدة التي تجتاح البلاد.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا لمحطة "كادينا سير"الإذاعية "لقد قدّمنا هذا المساء الأربعاء طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "لقد طلبنا وحدة مكونة من طائرتي إطفاء" متخصّصتين في مكافحة الحرائق.

ويأتي هذا الطلب بعد أن أعلنت السلطات أنها أجلت ما يقرب من ستة آلاف شخص من منازلهم في 26 قرية تتهدّدها النيران، مشيرة إلى أنّ فرق الإطفاء تكافح 14 حريقاً كبيراً ولا سيّما في شمال البلاد.

