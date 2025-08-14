الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

موجة حر شديدة تضرب قبرص

موجة حر شديدة تضرب قبرص
14 أغسطس 2025 13:00

 تشهد قبرص موجة حر شديدة فيما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الداخلية إلى 45 درجة مئوية اليوم الخميس.
  وأمس الأربعاء، سجلت محطة الأرصاد في قرية ليفكارا الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من الساحل، قراءة أعلى بلغت 46.1 درجة، بحسب قناة آر.أي.كيه.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية القبرصية تحذيرا من درجات حرارة مرتفعة للغاية لكل من المناطق الداخلية والمناطق الجبلية الأعلى.
ويمكن تحمل الأحوال الجوية أكثر على طول الساحل بفضل نسمات البحر حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 38 درجة.
ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بشكل تدريجي من غد الجمعة لتعود إلى المعدل الموسمي البالغ نحو 36 درجة تقريبا بحلول الأحد. 

المصدر: د ب أ
