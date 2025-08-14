الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ستارمر يستقبل زيلينسكي في لندن

ستارمر يستقبل زيلينسكي في لندن
14 أغسطس 2025 14:41

استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في لندن اليوم الخميس، قبل يوم من انعقاد قمة أميركية-روسيا في ألاسكا.
وتأتي زيارة زيلينسكي للعاصمة البريطانية بعد يوم من مشاركته في اجتماعات افتراضية من برلين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة عدة دول أوروبية.  
وقال قادة أوروبا إن ترامب أكد لهم أن محاولة التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ستكون أولوية خلال لقائه الرئيس الروسي فلادمير بوتين غدا الجمعة.
 وكان ستارمر قال أمس الأربعاء إن قمة ألاسكا سوف يكون لها " أهمية كبيرة" ويمكن أن تمثل مساراً " ناجحاً" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
ستارمر لترامب: دعم بريطانيا لأوكرانيا "لا يتزعزع"
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
كير ستارمر
آخر الأخبار
عشرات القتلى جراء الفيضانات في كشمير الهندية
الأخبار العالمية
عشرات القتلى جراء الفيضانات في كشمير الهندية
اليوم 16:15
خورفكان يكمل استعداداته للقاء الجزيرة
الرياضة
خورفكان يكمل استعداداته للقاء الجزيرة
اليوم 16:05
«صقور الإمارات» يواصل التحليق بفوز ثانٍ في معسكر تركيا
الرياضة
«صقور الإمارات» يواصل التحليق بفوز ثانٍ في معسكر تركيا
اليوم 16:03
ورشة عمل تناقش تحديث إجراءات السلامة لضمان راحة الجماهير
الرياضة
ورشة عمل تناقش تحديث إجراءات السلامة لضمان راحة الجماهير
اليوم 16:00
تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا
الرياضة
تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©