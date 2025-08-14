الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يدلي بتصريحات عن قمته غدا مع بوتين

ترامب يلتقي بوتين (أرشيفية)
14 أغسطس 2025 18:42

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن قمته المرتقبة غدا الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في محاولة لإنهاء أزمة أوكرانيا.
وقال ترامب، خلال مقابلة مع إذاعة (فوكس نيوز) الأميركية، إنه يعتقد بأن بوتين سيبرم اتفاقا. لكنه أكد "لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار" في الأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.
وأضاف الرئيس الأميركي "قد تكون هناك عقوبات إذا لم تحل الأزمة".
وأكد الرئيس الجمهوري أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا على أي حال بعد القمة، مضيفا "لا أعرف إذا كنا سنعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا أم لا".
وتوقع ترامب أن يحصل "تبادل بشأن الحدود".
وأوضح أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسأتصل بـ(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي والزعماء الأوروبيين بعد ذلك"، مؤكدا أنه "إذا سار اجتماع ألاسكا على نحو سيء، فلن أتصل بأحد".
وذكر ترامب أنه يفكر في ثلاثة مواقع لعقد اجتماع ثان مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

المصدر: رويترز
