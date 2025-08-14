الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أين ستعقد قمة ترامب وبوتين المرتقبة غداً؟

قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" المشتركة
14 أغسطس 2025 19:50

يلتقي الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، غدا الجمعة، في موقع قرب مدينة أنكوريج، كبرى مدن ألاسكا في محاولة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.
تعقد القمة في قاعدة عسكرية كانت لها أهمية استراتيجية خلال الحرب الباردة.
يعود تاريخ قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" المشتركة، إلى مطلع الأربعينات من القرن الماضي.
أدت القاعدة في البداية دورا حاسما في العمليات العسكرية الأميركية ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.
بلغ نشاطها ذروته بعد 1945 مع تصاعد حدة التوتر بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.
في العام 1957، كانت نحو 200 طائرة مقاتلة متمركزة في إلمندورف وقاعدة أخرى في ألاسكا، ونشرت أنظمة رادار في المنطقة.
في العقود اللاحقة، تراجع الوجود العسكري في ألاسكا تدريجيا لأسباب عدة منها إعادة التموضع بسبب حرب فيتنام.
لكن القاعدة احتفظت بأهمية استراتيجية كبرى لا سيما في ضوء تزايد الاهتمام بالدائرة القطبية الشمالية.
وتضم القاعدة المترامية الأطراف أكثر من 800 مبنى ومدرجين للطائرات ونحو ستة آلاف عسكري، بحسب موقع القوات الجوية للمحيط الهادئ.
وبعيدا عن الفائدة اللوجستية الواضحة المتمثلة في عقد لقاء الرئيسين في مثل هذا الموقع المعزول المحاط بإجراءات أمنية شديدة، فاختيار هذه القاعدة العسكرية له رمزيته وفقا لجورج بيبي الخبير السابق في الشؤون الروسية في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
ويوضح الخبير في معهد كوينسي للإدارة الرشيدة أن ترامب "يقول إن هذه ليست حربا باردة. نحن لا نعيد إنتاج كل قمم الحرب الباردة التي عُقدت في دول محايدة كالنمسا وسويسرا وفنلندا. نحن ندخل حقبة جديدة".

المصدر: وكالات
